اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولين يلا كورة مباشرyalla shoot | كورة لايف رابط ماتش الاهلي اون سبورت yalla ahly

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأحد 19/1/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يطمح فريق المقاولون العرب للوقوف صامداً مع مديره الفني عماد النحاس، وذلك حينما يستضيف حامل اللقب فريق الأهلي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020.

ويسعى المارد الأحمر للفوز من جديد في بطولة الدوري العام، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.