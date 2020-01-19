اونلاين | نتيجة مباراة الأهلي اليوم| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولين رابط قناة أون سبورت يوتيوب هدف الأهلي on sport

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مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر، وسوف يدخل فريق المقاولون العرب مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق المقاولون العرب في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق المقاولون العرب في الفترة الماضية، نجح فريق المقاولون العرب في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق المقاولون العرب هدفين فقط لا غير في مرماه.

ونجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق اف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد فريق المقاولون العرب في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق المقاولون العرب في حصد 29 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.