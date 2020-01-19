اونلاين | يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 في الدوري المصري الممتاز Ahly yalla shoot

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأحد في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.