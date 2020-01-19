اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب ON SPORTS| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع yallakora

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بث مباشر مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.