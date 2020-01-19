اونلاين | يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

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مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر، وسوف يدخل فريق غرناطة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق برشلونة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة برشلونة ضد غرناطة بث مباشر

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