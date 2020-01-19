اونلاين | يلا شوت beIN المفتوحة| kora star مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر kooora goal كورة لايف رابط ماتش ليفربول الآن Mohamed salah

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب الأحد 19/1/2020 في الدوري المصري الممتاز تابع لايف مباراة الأهلي والمقاولون العرب مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه.. ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق طنطا بخمسة أهداف دون مقابل ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة. ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 33 نقطة في رصيده بعدما خاض 11 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / أليو ديانج / حسين الشحات / وليد سليمان / محمود عبد المنعم كهربا / جونيور أجايي.