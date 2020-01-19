اونلاين | يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot رابط ماتش ليفربول اليوم بدون تقطيع SALAH

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قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مجاناً الأحد 19/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينزل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول في مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، من أجل مواجهة مضيفه فريق ليفربول متصدر البريميرليج حالياً.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى فريق مانشستر يونايتد لمواصلة تعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب البريميرليج

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ليفربول

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

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قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.