رياضة | ليفربول واليونايتد في قمة تكسير العظام.. ومحمد صلاح ينتظر فك العقدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول واليونايتد في قمة تكسير العظام.. ومحمد صلاح ينتظر فك العقدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدخل ليفربول اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب وبفارق كبير على أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولذلك يعقد كلوب المدير الفني للريدز العزم على حصد ثلاثة نقاط جديدة في مشوار الريدز نحو التتويج بلقب الدوري.
ويسعي محمد صلاح لهز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولي مع ليفربول، فحتي الآن لم ينجح الفرعون الصغير صلاح في تسجيل أولى أهدافه بقميص ليفربول في شباك اليونايتد.
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم:
تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على BEIN SPORT HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.