رياضة | ليفربول واليونايتد في قمة تكسير العظام.. ومحمد صلاح ينتظر فك العقدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول واليونايتد في قمة تكسير العظام.. ومحمد صلاح ينتظر فك العقدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري في لقاء صعب على الفريقين.

يدخل ليفربول اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب وبفارق كبير على أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولذلك يعقد كلوب المدير الفني للريدز العزم على حصد ثلاثة نقاط جديدة في مشوار الريدز نحو التتويج بلقب الدوري.

ويسعي محمد صلاح لهز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولي مع ليفربول، فحتي الآن لم ينجح الفرعون الصغير صلاح في تسجيل أولى أهدافه بقميص ليفربول في شباك اليونايتد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم:

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على BEIN SPORT HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.