رياضة | نتائج مباريات اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في جميع الدوريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم السبت 18 / 1 / 2020 في جميع الدوريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل جميع مباريات اليوم السبت 18 \1 \2020، والتي شهدت منافسات قوية على صعيد الكرة المصرية والعالمية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز نتائج مباريات اليوم في السطور التالية:

إنبي يعبر نادي مصر والإنتاج يتخطى الحدود وسموحة يتعادل مع الإسماعيلي

تمكن فريق إنبي من الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف، أحرزهما كلا من إبراهيم يحيي ومحمد شريف لإنبي، ومصطفى سلطان لنادي مصر.

وتخطى فريق الإنتاج الحربي نظيرة حرس الحدود بهدف نظيف، أحرزه موسى دياوارا في الدقيقة 11 من بداية اللقاء.

وتعادل سموحة مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، أحرز بينسون شيلونجو للدراويش، بينما سجل إبراهيم أبو اليزيد لأبناء إسكندرية.

السيتي يتعثر وتشيلسي يسقط وأرسنال ما زال يبحث عن نفسه

انطلقت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة توتنهام وواتفورد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام فريق كريستال بالاس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد، بهدفين لكل فريق، سجل سيرجيو أجويرو للسيتزن، بينما سجل سينك توسن وفيرناندينيو للضيوف.

وتعادل أرسنال الذي ما زال يبحث عن هويته المفقودة في الدوري هذا الموسم، مع فريق شيفيلد يونايتد القوي هذا الموسم، بهدف لكل فريق، سجل جابرييل مارتينيلي للجانرز، بينما سجل جون فليك لفريق شيفيلد.

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ومع آخر مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي، والتي سقط فيها تشيلسي في فخ الهزيمة أمام نادي نيوكاسل، وسجل الهدف إيزاك هايدن في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ريال مدريد يستعيد الصدارة مؤقتاً من برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على فريق إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، سجل كارلوس كاسميرو للميرنجي هدفين، بينما سجل لوك دي يونج للفريق الأندلسي.

لاتسيو يواصل زخفه نحو المقدمة.. ونابولي ما زال يعاني تمكن فريق لاتسيو من إكتساح نادي سامبدوريا، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلهما تشيرو إيموبيلي هاترك وفيليبي كايسيدو وباستوس لفريق لاتسيو، بينما سجل كارول لينيتي هدف الضيوف الوحيد.

وتمكن فريق فيورنتينا من إحراز الفوز على نابولي بهدفين نظيفين، حيث سجل الهدف الأول لمصلحة الفيولا اللاعب فيدريكو كييزا، ثم أضاف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني.

هالاند يظهر بقوة مع دورتموند في عبور أوجسبورج بخماسية.. ولايبزيج يتخطى يونيون برلين

تمكن فريق بوروسيا دورتموند، من الفوز على فريق أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، سجلهما هالاند الوافد الجديد "هاتريك"، جوليان براندت هدف وجادون سانشو لمصلحة دورتموند، بينما سجل لفريق أوجسبورج كل من فلوريان نيدرلانشير هدفين، وماركو ريتشير.

وتمكن فريق لايبزيج من عبور فريق يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز تيمو فيرنر هدفين ومارسيل سياتريز لمصلحة لايبزيج، بينما سجل ماريوس بولتر لمصلحة يونيون برلين.

أبها يعبر الفتح وأهلي جدة يتخطى الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين تمكن فريق أبها من عبور الفتح في الدور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في ضربات الجزاء.

وتخطى فريق أهلي جدة نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف، أحرز عمرو السومة وماركو مارين لأهلي جدة، بينما سجل عبدالله الزوري للوحدة.