الامارات | الفجيرة يهزم جيانغسو سونينغ الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يهزم جيانغسو سونينغ الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الفجيرة على فريق نادي جيانغسو سونينغ الصيني بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في استاد نادي شباب الاهلي في العوير وذلك ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة لكل منهما، حيث تنظر الفجيرة العودة لخوض منافسات جوري الخليج العربي وتنتظره مباراة هامة امام الظفرة في الجولة 13 للبطولة، بينما يقيم الفريق الصيني معسكرا داخليا في دبي. وسجل للفجيرة احمد موسى هدفين، وسجل له البرازيلي جوناثان بينيتز هدفا اخر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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