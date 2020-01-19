شكرا لقرائتكم جنش خارج حسابات الزمالك في السوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمود جنش حارس مرمى الزمالك، خارج الحسابات البيضاء حال خوض الفريق لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الإفريقى، التى ستقام يوم 14 من شهر فبراير القادم بقطر، ويأتى خروج "جنش" من حسابات الزمالك فى السوبر الإفريقى بعد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله الكاف إن اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة هم المقيدين فى قائمة الأبيض الأفريقية عن النسخة الجارية من المنافسات القارية.

وبذلك لن يتواجد محمود جنش مع الزمالك فى السوبر الإفريقى لعدم قيده فى قائمة الفريق بدورى أبطال إفريقيا حيث اكتفى مسؤولو النادى الأبيض هذا الموسم بقيده محليًا عقب الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى كما أكد مسؤولو الزمالك إن المقعد المتبقى للفريق فى القائمة الأفريقية حاليًا سيتم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق وهو ما يجعل جنش خارج حسابات الأبيض فى السوبر.

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وعاد جنش مؤخرا لتدريبات الزمالك بعدما تعافى الحارس من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الوطنى، فى منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر، ليخضع بعدها لعملية جراحية فى ألمانيا ويخوض برنامجا تأهيليا مكثفا من أجل عودته إلى الملاعب مرة أخرى، ثم تعافى مؤخرا من تلك الإصابة ويشارك بشكل طبيعى فى تدريبات فريقه الجماعية تمهيدا للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المحلية.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون فى وجود جنش ضمن صفوف الزمالك، للاعتماد عليه فى المواجهات المحلية المتلاحقة التى تنتظر الأبيض فى المسابقات المحلية، حيث سيعتمد كارتيرون على سياسة التدوير"روتيشن" بين حراس المرمى، خاصة المواجهات التى تنتظر الأبيض خلال شهر فبراير المقبل، حيث سيواجه أبناء ميت عقبة فريق الأهلى فى مباراتين متتاليتين فى السوبر المحلى بالإمارات والمقرر له يوم 20 من فبراير الجارى، ثم لقاء الدورى الممتاز المؤجل من الجولة الرابعة والمحدد له يوم 24 من الشهر نفسه.