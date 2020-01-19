شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الهلال السوداني يتعرض للهجوم بالكلاشنكوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني لهجوم بالرصاص الحي، أمس، حسب ما ذكرت شبكة "سوداني نت" للأخبار. وكشفت وفقا لمصادرها الخاصة عن تعرض ملعب الهلال لهجوم من شاب أطلق 60 طلقة في الهواء، حيث اقتحم بخيت يوسف أدم، وفقا لما ذكره التقرير السوداني، إطار ملعب الجوهرة حاملا بندقية "كلاشنكوف" ليطلق 60 طلقة في الهواء وداخل الملعب، حتى نجحت قوات الشرطة وأفراد من أمن الملعب في القبض على المتهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ملعب الهلال السوداني يتعرض للهجوم بالكلاشنكوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.