شكرا لقرائتكم كارتيرون يبدأ دراسة مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بداية دراسة كافة نقاط القوة والضعف فى مازيمبى الكونغولى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبلة، التى ستقام بينهما فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى.

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فيما تقرر وصول طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولىإلى القاهرة الأربعاء المقبل، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.

وتعرض الزمالك فى الجولة الأولى من منافسات مجموعته لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة من مازيمبى وسيعمل كارتيرون على دراسة تلك المباراة جيدا والتى رحل الصربى ميتشو عن قيادة الفريق بعدها وتولى المدرب الفرنسى المسؤولية الفنية للفريق.