شكرا لقرائتكم حمدي زكي يقترب من تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى جهوداً مكثفة لتجهيز محمد حمدى زكى مهاجم الفريق لمباراة الاتحاد السكندرى بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ، وغاب اللاعب عن مباراة سموحة التى أقيمت مساء أمس السبت على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بلقاء الإياب بالدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر له 26 يناير الجاري علي ستاد الاسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقاءين.

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ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.