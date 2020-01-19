شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلي للعراقي همام طارق في الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تنظيم برنامج تأهيلى للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيز لمواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية، و شهد مران لاعبى الإسماعيلى المستبعدين من قائمة لقاء سموحة انتظام همام طارق الدولى العراقى بعد عودته من السفر لخارج البلاد ، وكان اللاعب قد حصل على راحة عدة أيام فى ظل تعدد مشاركاته المحلية والقارية على عكس باقى اللاعبين وهو ساهم فى معاناته من بعض الارهاق .

وأغلق مسئولى النادى الإسماعيلى باب الرحيل أمام الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق بداعى الحاجة لجهوده خلال منافسات البطولة العربية وبطولة الدورى والكأس، حيث رفض مسئولى القلعة الصفراء فكرة رحيل اللاعب الذى يرتبط بعقد ممتد مع الدراويش موسماً أخر بخلاف الموسم الحالى ،وكشف مصدر مقرب من همام طارق عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الصفراء سواء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، وقال مصدر مقرب من همام طارق إن اللاعب أخطر إدارة الإسماعيلى برغبته فى الرحيل لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش بالإضافة لامتلاك اللاعب عروض خليجية.

وكشف نفس المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أن همام طارق توترت علاقته بالنادى الاسماعيلى بعد رفض الإدارة مشاركة اللاعب مع منتخب العراق فى بطولة خليجى 24 التى أقيمت بقطر بداعى أنها بطولة ودية والدراويش مرتبط بمباريات رسمية فى نفس التوقيت.

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ويضيف المصدر: "همام طارق رفض المشاركة فى مباريات الإسماعيلى بداعى شعوره بالإجهاد وحاجته للراحة ووافق على الجهاز الفنى على إراحته أسبوعًا ليحزم حقائبه ويتوجه لدبى لقضاء الإجازة هناك قبل أن يخطر الإدارة بعزمه الرحيل عن الدراويش"

وتعاقد الاسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.