شكرا لقرائتكم كارتيرون يستعجل الزمالك لإنهاء صفقة كاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، إنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، فى قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، خلال الفترة الحالية، لدراسة بدء الاستعانة بجهوده فى المرحلة المقبلة حيث يرتبط الأبيض بمجموعة من المباريات المتتالية خلال المرحلة القادمة بالمنافسات المختلفة على المستوى المحلى أو القارى.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر المسابقة أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى يبحث فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.

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وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تنفيذ مطلب الفرنسى كارتيرون بقيد الكونغولى كاسونجو فى قائمة الفريق الأبيض سواء المحلية أو الإفريقية، لذا يدرس الفرنسى كارتيرون الاستعانة باللاعب فى المرحلة المقبلة والتى يستهلها الفريق بمواجهة مازيمبى حال إنهاء إجراءات قيده بجانب التأكد من جاهزيته الكاملة سواء الفنية أو البدنية للتواجد فى المواجهة، بعدما نفذ اللاعب برنامج تدريبى خاص طوال الفترة الماضية تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون، عقب إنهاء إعارته للوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية وسيحسم المدرب الفرنسى بشكل نهائى أمر اللاعب الكونغولى فى التدريبات القادمة التى سيستعد بها الأبيض لمواجهة مازيمبى.