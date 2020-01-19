رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

نتيجة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد أمس

واستطاع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن يفوز علت نظيره نادي تشيلسي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

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