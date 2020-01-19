رياضة | ليتشي ضد إنتر ميلان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة







يحل فريق إنتر ميلان اليوم الأحد 19 يناير ضيفاً على ملعب فيا ديل ماري لمواجهة فريق ليتشي، في الجولة 20 من الدوري الإيطالي

ويطمح فريق الإنتر بقيادة أنطونيو كونتي في إنتزاع الصدارة ولو بشكل مؤقت، قبل مواجهة المتصدر الحالي يوفنتوس مع فريق بارما في نفس الجولة.

تعادل الإنتر في المواجهة الماضية ضد أتالانتا بهدف لكل فريق في الكالتشيو، مما أعطى الفرصة ليوفنتوس لإقتناص الصدرة بشكل منفرد، بعد أن فاز على روما.

في المقابل، يحاول فريق ليتشي تحقيق المفاجأة وإتزاع ثلاث نقاط تساعد على تحسين وضعية الفريق نسبياً في جدول الترتيب، حيث يعود آخر فوز للفريق ضد فيورنتيا في الدوري ليوم 30 نوفمبر الماضي.

نتيجة مباراة الدور الأول تقابل الفريقان بملعب سان سيرو في الجولة الإفتتاحية من الدوري الإيطالي، وحقق إنتر ميلان الفوز برباعية دون رد، سجلها مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا.

ترتيب الفريقين يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد، سجل 37 هدفاً وسكنت شباكه 18 هدفاً. Advertisements

بينما يقبع ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة من 19 مباراة، حققها من خلال 3 إنتصارات و 6 تعادلات و 10 هزائم، سجل 22 هدفاً وسكنت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة ليتشي ضد إنتر ميلان تنطلق المباراة عصر اليوم 19 يناير، في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي، الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.

أرقام مواجهات ليتشي ضد إنتر ميلان تقابل الفريقان من قبل في 20 مباراة، فاز الإنتر في 13 مباراة، مقابل 5 لفريق ليتشي، فيما إنتهت مواجهاتن فقط بالتعادل.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان ضد ليتشي من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنيرادزوري أنطونيو كونتي بالأسماء التالية.