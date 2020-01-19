رياضة | الأهلي والوحدة.. عمر السومة يعرف كيف تروض الفرسان







نجح الأهلي السعودي في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء أمس السبت.

سجل ثنائية الأهلي في شباك الوحدة، الأول عمر السومة من ركلة جزاء، والثاني ماركو مارين.

عمر السومة عرف كيف تروض الفرسان، إذ أنه استطاع أن يزور شباك الوحدة في جميع المباريات التي جمعته بالفريق، عدا لقاء وحيد ضمن منافسات كأس الملك العام الماضي.

المهاجم السوري سجل 11 هدف في شباك الوحدة حتى الآن في 10 مباريات، في مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.