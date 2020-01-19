رياضة | أسبوع التميز للألماني ماركو مارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع التميز للألماني ماركو مارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع أهلي جدة السعودي أن يحقق فوزًا أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



الأهلي تعاقد مع ماركو مارين جناح منتخب ألمانيا السابق،صاحب الـ 30 عام، في الخامس من شهر يناير الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من رد ستار الصربي.

ظهور أول مميز Advertisements في أول مباراة للألماني ماركو مارين مع الأهلي استطاع أن يصنع الهدف الأول في ثلاثية الفريق أمام أبها، والتي أقيمت بعد يوم الثالث عشر من شهر يناير الجاري.