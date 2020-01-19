رياضة | ماكاتير: تعويض ماني أصعب من تعويض صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكاتير: تعويض ماني أصعب من تعويض صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جاسون ماكاتير نجم ليفربول الإنجليزي عن احتمالية رحيل ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني في نهاية الموسم الحالي وأكد أن تعويض غياب ماني أصعب من تعويض محمد صلاح.



ويعيش كلا من صلاح وماني فترة من التوهج في الأيام الحاليو ويعتبران سبباً رئيسياً في احتلال ليفربول لصدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.



وكان ماني قد انضم إلى ليفربول في 2016 وسجل 74 هدفاً في 152 مباراة بينما سجل صلاح الذي انضم في الموسم التالي 85 هدفاً في 132 مباراة حتى الآن.



وقال ماكاتير في تصريحات نقلتها صحيفة راسينج بوست البريطانية :"ليفربول عليه غلق الأبواب أمام رحيل لاعبيه الذين يعتمد عليهم ولكن الأمر في غاية الصعوبة عندما تتحدث عن مواهب عملاقة بحجم صلاح وماني".

Advertisements



وأضاف :"ماني سيوافق على البقاء في صفوف النادي لوقت أطول ولكن صلاح ربما يطلب الرحيل لخوض تحداً جديداً خارج إنجلترا".



وتابع:"استطيع تفهم رغبة ساديو ماني في الرحيل إلى ريال مدريد إذا طلب ذلك مستقبلا،ً النادي بالفعل لم يعد مثلما كان لكن يبقى هو أكبر نادي في العالم في الفوز بالبطولات القارية وسيكون حينها قد نجح في الفوز بالدوري مع ليفربول محققاً كافة الألقاب رفقة الريدز."



وأردف قائلا:"في نظري في حالة رحيل ماني اعتقد أن الفريق سيبدأ في التفكك من جديد وحينها سيكون من الصعب وجود لاعب بقيمة وحجم ماني في الملعب، الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، تعويض ماني أمر أصعب من تعويض صلاح في الملعب".



واختتم ماكاتير تصريحاته قائلاً:"استطيع بشدة رؤية ماني في الفريق لعدة سنوات أخرى لكنني أرى أن صلاح اتخذ قراره بالرحيل إما في الموسم المقبل أو الذي يليه"