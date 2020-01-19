عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيدان: اللعب أمام إشبيلية يجبرك أن تركز لمدة 90 دقيقة

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، على صعوبة مباراة فريقه اليوم أمام إشبيلية والتى حسمها فريقه بنتيجة 2-1 فى قمة منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



وقال زيدان خلال تصريحاته بعد المباراة: " في الشوط الأول عانينا بعض الشيء. لو سمحت لإشبيليه باللعب والاستحواذ فسيؤذونك.، لكننا تمكنا من فرض أسلوبنا في الشوط الثاني، من الضروري أن نكون مركزين طوال 90 دقيقة".

أضاف:"لقد شاهدت هدفهم الملغي ولقد كان إلغاؤه قرارا صائبا لأن التدخل كان واضحا، وكانت هناك لمسة يد في هدفهم الثاني كذلك "لقد كان التدخل واضحا، بإمكانك أن تشتكي لكن ذلك لن يفيد".

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وتابع: " علينا أن نتحسن أكثر في عملية الضغط، خاصة على ملعبنا، الاسترجاع البدني عاملٌ مهم الآن لأن كرة القدم أصبحت أسرع".

وأتم :" كان علينا الظفر بالنقاط الثلاث مهما كلف الأمر، لقد عانينا في بعض فترات اللقاء لكننا تجاوبنا بشكل جيد".

ترتيب الدوري الاسباني

بهذه النتيجة يعود ريال مدريد إلى صدارة الدوري الاسباني مؤقتا برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف الذى سيلعب غدا أمام غرناطة، وفى حال تحقيق الفوز سيعود مجددا إلى الصدارة.

فى المقابل توقف رصيد إشبيلية عند 36 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بترتيب الدوري الاسباني، حيث تقدم عليه أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف.