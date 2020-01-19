حتحوت: اتحاد الكرة فى ورطة حال تأهل الأهلى والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي "هاني حتحوت"، إن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وضعت نفسها فى مأزق كبير بعد تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري ، والأهلي مع إنبي ، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.
وقال "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي الببلد" : اتحاد الكرة، بتاجيله للمباريات فى هذا التوقيت، فتح الباب أمام القطبين، فى المطالبة بتأجيل مبارياتهما فى حال إستمرارها بالبطولة الأفريقية ، وهو ما سيزيد من الإرتباك داخل الجبلاية بسبب المواعيد الجديد لمباريات القطبين أو أحدهما فى حال أكمل مشواره بدوري الأبطال
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