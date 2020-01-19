شكرا لقرائتكم صفقة مغربية تقترب من أسوان في الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو أسوان من ضم الصفقة الخامسة في الميركاتو الشتوي الجاري بعد الحصول على ، ثلاثي الزمالك، يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعى ويوسف علي، بعد إتمام التعاقد معهم بناءً على طلب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأبناء الجنوب، حيث تعاقد أسوان مع الثلاثى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، كما ضم أبناء الجنوب محمد مرسي، صانع ألعاب إنبي في صفقة انتقال لاعب حر، لمدة موسمين ونصف.

وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان عن جنسية اللاعب المرتقب الذي سينضم للفريق كهدية من أحد محبين النادي، وقال أمين في تصريحات خاصة، أن اللاعب سيكون مغربي الجنسية، كما حرص عضو أسوان على توجيه الشكر إلى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور على تسهيل انتقال الثلاثي الأبيض إلى الفريق الأسواني.

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 13 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

ويستعد أسوان لمواجهة وادى دجلة غداً الاثنين، فى إطار منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين على استاد أسوان الرياضى، حيث يطمح أبناء الجنوب في حصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الغزلان للهروب من قاع الجدول.

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ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.