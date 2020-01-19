مصطفى يونس يطالب الأهلى بالتخلص من «صالح جمعة» معلقاً: مع انه قد 10 من أبوتريكة

طالب الكابتن "مصطفى يونس" لاعب الأهلي السابق، إدارة ناديه برئاسة محمود الخطيب، بالتخلص من "صالح جمعة" لاعب الفريق خلال الفترة الحالية. وقال "يونس" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : صالح جمعة لاعب مميز جدًا، وموهبته قد محمد أبوتريكة لاعب الاهلي السابق 10 مرات ,و لكن ما يفعله خسارة في حق نفسه وفي حق المنتخب الوطني بأفعاله التي لا تتناسب بقيمة لاعب في الأهلي

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