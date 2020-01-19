أكد مصطفى يونس، قائد الأهلي الأسبق أن المارد الأحمر نجح في حسم الدوري لصالحه، كما تحدث عن صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال "يونس" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الأهلي أنهي الدوري منذ 3 أسابيع ماضية،وسيفوز به حتى إذا تأخر بـ10 نقاط
وعن صفقات المارد الأحمر قال "يونس" : محمود عبدالمنعم كهربا لاعب جيد ومفيد فنيا للأهلي، كما أن منظومة النادي ستغير سلوكه للأفضل ,ليرد "حتحوت" : صالح جمعة متغيرش
وأوضح "يونس" : صالح جمعة ما يفعله خسارة في حق نفسه وفي حق المنتخب الوطني لأنه مقصر بأفعاله التي لا تتناسب بقيمة لاعب في الأهلي، ولا مانع من أن يُباع وينتقل بعدها للزمالك، والقلعة الحمراء لا تقف على لاعب: وأطالب برحيله فورا
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى يونس : الأهلى عنده منظومة هتغير «كهربا».. وحتحوت يرد : «صالح جمعة» متغيرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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