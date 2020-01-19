النشرة الرياضية.. صفقة هجومية للنجم الساحلي قبل صدام الأهلي.. وسيتي يفرط في انتصار على بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية لي18 يناير 2020

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الإسماعيلي وسموحة

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره سموحة، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بالدوري الممتاز.

تقارير سودانية: إطلاق رصاص حي في الهواء بملعب الهلال

كشفت تقارير سودانية، عن تعرض ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يحتضن مباريات الهلال السوداني، لهجوم بالرصاص الحي.

منافس الزمالك.. الترجي يتعاقد مع نجم الجزائر

أعلن نادي الترجي التونسي الحصول على خدمات النجم الجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب فريق العين الإماراتي واتحاد العاصمة السابق.

حمزة يتوج ببطولة العالم للشباب لسلاح الشيش

توج المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش، ببطولة العالم للشباب التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

لمصلحة ليفربول.. مان سيتي يفرط في انتصار مثير على بالاس

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الـ22 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد الاتحاد.

Advertisements

بهدف وحيد.. الإنتاج يطارد الاتحاد السكندري بالفوز على الحدود

اقترب فريق الإنتاج الحربي خطوة من المربع الذهبي بعد الفوز الذي تحقق على حساب حرس الحدود بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري.

اتحاد الكرة يعلن حكم مواجهة الأهلي والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي، التي تقام غدًا الأحد.

اتحاد الكرة يُعلن تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

صفقة هجومية للنجم الساحلي قبل صدام الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي تعاقده مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم، قادمًا من نادي نصر حسين داي.

إيران تعلن انسحاب أنديتها من بطولة دوري أبطال آسيا

أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الـ 4 المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، عن الانسحاب من البطولة، احتجاجا على قرار منعها من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.

الأهلي يُعلن جاهزية محمود متولي لمواجهة المقاولون

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود متولي، مدافع الفريق، تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.