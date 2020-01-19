أحمد مرتضى يصف ما يتعرض له الزمالك بـ" الحرب الممنهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وصف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مايتعرض له فريقه بـ" الحرب الممنهجة" عبر وسائل الإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد مرتضى عبر قناة صدى البلد، إن فريق الزمالك يعيش حاليا فترة استقرار، مؤكدا أن إدارة النادي لو قامت بفعل مشابة لما قامت به إدارة برشلونة من إقالة إرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مديرًا فنيًا، لـ"حدثت مجازر"، على حد وصفه.
وأضاف، أن إدارة برشلونة قررت إقالة مدرب الفريق في منتصف الموسم والأمور مرت بسلام على عكس لو تم مع الزمالك لحدث مجازر.
وأوضح، أن الفريق الأبيض هو أكثر الأندية التي تتعرض للحرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهدم استقرار الفريق.
وأتم تصريحاته:" يجب توعية الأبناء ضد هذه الشائعات، لأن الجيل الجديد هو الأكثر تأثرًا بها، الزمالك سبق وأن تعرض لها والآن الأهلي".
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