"لن يرحل في هذا التوقيت".. طولان يكشف مصير هدف الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن مدافع الفريق أسامة جلال لن يرحل عن صفوف النادي البترولي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف طولان في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" اليوم السبت :"من الصعب في هذا التوقيت أن أستغني عن خدمات أسامة جلال فهو لاعب أساسي في فريقي".

وكان مدافع إنبي والمنتخب الأوليمبي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وحول الصفقات الجديدة وتحديدًا التفاوض مع ثنائي الأهلي صلاح محسن وعمار حمدي، رد قائلاً :"أعاني من مشكلة وهيّ القائمة الحالية، أنا مرتبط بعدد معين من الصفقات".

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وتابع :"سأكون سعيدًا إذا حصلت على خدمات ثنائي الأهلي، أنا في تواصل دائم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، لكن انتداب الثنائي سيكون صعبًا خاصة أنني أبحث عن دعم وسط الملعب والجناح بعدما تعاقدنا مع أحمد علي".

وبسؤاله عن تأجيل مباراة الأهلي، كشف طولان :"استقبلت هذا القرار بترحيب كبير خاصة في ظل الأداء والنتائج الذي يحققه الأهلي، القرار جاء في صالحنا لأني هدفي تجهيز الصفقات الجديدة".

إنبي استطاع أن يحقق فوزًا اليوم على حساب نادي مصر بهدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري.

وكان من المقرر أن يواجه إنبي منافسه الأهلي في 22 من الشهر الجاري إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيل المباراة لأجل غير مسمى (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن إنبي يتواجد في المركز السابع برصيد 20 نقطة.