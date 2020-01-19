نتيجة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية فى كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

تستأنف فعاليات مواجهات الدور الربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، اليوم الأحد 19-1-2020 والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، بمواجهة مرتقبة بين المنتخب الأولمبي الأردني ومنتخب كوريا الجنوبية الأولمبي، علي ملعب تاماسات بالأراضي التايلاندية.

تنطلق مباراة منتخب الاردن وكوريا الجنوبية ظهر اليوم فى تمام الساعة 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت مكة، 10:15 بتوقيت جرينتش.

يذكر أن المنتخب الأولمبي الأردني تأهل من دور المجموعات لدور ربع النهائي بالبطولة الآسيوية، بعد أن تمركز بالمركز الثاني بالمجموعة الرابعة و جمع 5 نقاط من الفوز علي نظيره الأولمبي كوريا الشمالية بالجولة الأولى، ثم فقد نقطتين بالجولة الثانية بعد التعادل السلبى مع ڤيتنام في الجولة الثانية ، و في الجولة الثالثة و الأخيرة بدور المجموعات خسر نقطتين آخرين بسبب التعادل مع الأولمبي الإماراتي.

بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي الى دور ربع النهائي بعد ان احتل صدارة مجموعته بالعلانة الكاملة، حيث يُعد الأولمبي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في إقتناص 9 نقاط جمعها في الفوز في مبارياته الثلاث بمواجهات دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، ليتأهل بكل أريحية إلي دور الربع النهائي.

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ويواجه الفائز من مباراة اليوم المنتخب الأسترالي في مباراة دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.