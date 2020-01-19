أتليتيكو مدريد يخسر أمام إيبار المتواضع في الليجا

تبددت آمال أتليتيكو مدريد في العودة لسباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر خارج ملعبه أمام إيبار المتعثر يوم السبت.



وتقدم الفريق القادم من إقليم الباسك، الذي يمتلك أصغر استاد في الدوري الإسباني، في الدقيقة العاشرة عندما وضع إستيبان بورجوس الكرة في الشباك من مدى قريب بعدما فشل دفاع أتليتيكو في إبعاد ركلة ركنية.



ولعب أتليتيكو، الذي خسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي، بدون القائد كوكي بالإضافة للمدافعين كيران تريبيير وخوسيه خيمنيز ولم يسيطر مطلقا على المباراة التي أقيمت وسط الأمطار باستاد إيبوروا.



وأكد هدف إيدو إتشبوسيتو في الدقيقة 90 انتصار إيبار الذي حقق فوزه الأول في 12 مباراة بدوري الدرجة الأولى ضد أتليتيكو وابتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.



ويحتل أتليتيكو المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وخمس وراء برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف غرناطة يوم الأحد.



وانتقد ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتيكو، الذي تعين عليه اللعب في مركز الظهير الأيسر خلال المباراة، بشدة أداء فريقه.



وأبلغ الصحفيين ”بدأنا بشكل سيء مرة أخرى وهذا يحدث كثيرا في الفترة الأخيرة. واجهنا صعوبات وافتقرنا للنهم بعد سلسلة نتائج جيدة. إنها انتكاسة كبيرة لنا“.



وأضاف ”إيبوروا ملعب صغير ويعرفون بالتحديد كيفية استغلال نقاط قوتهم لأقصى درجة هنا، تفوقوا علينا في كل الكرات الثانية ويدركون جيدا كيفية التعامل مع هجومنا. كنا بحاجة للعب بذكاء أكبر“.





وقال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو ”بدأنا المباراة سيئا جدا، ونادرا ما لعبنا في الشوط الأول ولم نفعل ما يجب علينا فعله.



”تكون دائما الأمور صعبة علينا هنا، عندما يكون علينا الانتصار هنا تكون المباراة صعبة للغاية واليوم كان الأمر مماثلا، لكنهم استفادوا من أخطائنا لأقصى درجة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا“.



المصدر: رويترز