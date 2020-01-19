رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة يوفنتوس القوية في الحصول على خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة وأنه يفكر في عقد صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن يوفنتوس بدأ في التفكير في إغراء برشلونة بالتخلي عن لاعبه في الفترة المقبلة واقحام نجمه فيديريكو بيرنارديسكي في الصفقة.



وأفاد فوتبول إيطاليا نقلا من تقارير صحفية إيطالية عديدة بأن يوفنتوس يرغب في إحياء فكرة التعاقد مع راكيتيتش مرة أخرى.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس حاول بالفعل عقد تلك الصفقة في الصيف الماضي لكن المفاوضات لم يكلل لها بالنجاح في النهاية.



وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يأمل في إقناع برشلونة بفكرة الصفقة التبادلية مرة أخرى في يناير الجاري خاصة بعد تعاقد النادي الكتالوني مع كيكي سيتيين الذي تولى قيادة برشلونة بشكل رسمي خلفاً لإرنستو فالفيردي.



وأوضح الموقع الإيطالي أن اسم راكيتيتش ارتبط كثيراً بالانتقال إلى يوفنتوس مع وجود اهتمام من الثنائي ميلان وإنتر ميلان، في حين يتمتع بيرنارديسكي بإمكانيات كبيرة لكنه يكافح من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل ماوريسيو ساري الهجومي.