رياضة | تعرف على كواليس إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على كواليس إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن كواليس إقالة الإسباني إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق والتعاقد مع كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق.

وأفادت شبكة قنوات ESPN العالمية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت بأنه بعد تعادل إسبانيول مع برشلونة بهدفين لكل منهما في منافسات الدوري الإسباني، قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لأعضاء مجلس الإدارة إنه يفكر في خطوة إقالة فالفيردي وإذا لم يقدم البارسا آداءًا مميزًا في بطولة السوبر الإسباني سيتم إقالته من منصبه.

Advertisements



وذكرت الشبكة العالمية أن برشلونة في نهاية المطاف خاض واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد في جدة المملكة العربية السعودية في 9 يناير الحالي ولكن على الرغم من تقدمه بهدفين مقابل هدف فقد خسر في النهاية 3-2 في آخر تسع دقائق.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الخسارة أثارت لكبار المسولين في النادي ذكريات عن خسارتين مؤلمتين على يد كلا من روما وليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأكدت الشبكة العالمية أن برشلونة كان يبحث عن مدربين لفترة من الوقت ويخطط بالفعل لإقالة فالفيردي في الصيف لكن الهزيمة في كأس السوبر الإسباني عجّلت بتلك الخطط إلى حد كبير.