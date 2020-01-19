رياضة | حلمي طولان يكشف موقفه النهائي من ضم صلاح محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يكشف موقفه النهائي من ضم صلاح محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، غلق ملف التعاقد مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي.

وقال المدير الفني للفريق البترولي في تصريحات علي قناة اون سبورت: ان علاقتي مع اللاعب جيدة للغاية بالاعب جيده جدا وكذلك عمار حمدي لاعبي الفريق الأحمر خاصة الأخير الذي تواجد معي الموسم الماضي مع فريق الاتحاد السكندري وانا علي تواصل دائم معهم وايضا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومع مدير التعاقدات أمير توفيق.

وأضاف: من الصعب التعاقد مع عمار حمدي رغم أن انضمام اللاعب ميزه لنا بالإضافة إلا أنه سيتم قيده تحت السن.

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وأوضح بخصوص صلاح محسن: أنبي قام بتدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع احمد علي مهاجم بيراميدز، والآن نبحث عن تدعيم صفوف الفريق بمراكز اخري مثل خط الوسط ونريد جناح لديه سرعات لزيادة فاعلية الخط الامامي.

وأكمل: فريقي يتبقي له مقعدين بعد التعاقد مع احمد علي علي سبيل الإعارة.

يذكر أن صلاح محسن اصبح قريب جداً من الرحيل عن الأهلي سواء بالبيع او الإعارة بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني للأهلي .