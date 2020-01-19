رياضة | أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الترجي ضد الإفريقي في "ديربي تونس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الترجي ضد الإفريقي في "ديربي تونس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يفتح استاد "رادس" في تونس أبوابه اليوم الأحد لاستضافة مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الترجي ضد الإفريقي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من بطولة الدوري التونسي.

وتنطلق أحداث مباراة الترجي ضد الإفريقي اليوم 19 يناير 2020، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بتوقيت تونس، وستذاع المباراة عبر قناة alkass four hd بتعليق "هيكل الصغير" بالإضافة للبث المباشر للتليفزيون التونسي.

أرقام من مشوار الفريقين بالدوري التونسي: - الترجي: لعب 10 مباريات في الدوري التونسي بالموسم الحالي، حقق 9 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتذوق مرارة الهزيمة بالبطولة حتي الآن، سجل لاعبوه 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ويتصدر أنيس البدري قائمة هدافي الفريق بالبطولة برصيد 6 أهداف، ويتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

- الإفريقي: خاض 12 مباراة في الدوري التونسي هذا الموسم، حقق 9 انتصارات، وتعادلين، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 18 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين، وجمع 23 نقطة ويحتل المركز الخامس، وتم خصم 6 نقاط من رصيده بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويتصدر كومباوري ترتيب هدافي الفريقي برصيد 6 اهداف.

تاريخ مواجهات الترجي ضد الإفريقي: Advertisements تحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 131 بين فريقي الترجي والإفريقي، حيث سبق والتقي الفريقين في 130 مباراة سابقة، حقق الترجي 52 انتصارًا، بينما فاز الإفريقي في 31 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 47 مباراة بينهما.

زار لاعبو الترجي شباك الإفريقي 157 مرة خلال مواجهاتهما السابقة، بينما استقبلت شباكه 119 هدفًا.

أول مواجهة جمعت بين الفريقين في لقاء "الديربي" كانت في 23 مارس عام 1924 ضمن منافسات الدوري التونسي، وفاز الإفريقي بنتيجة 3-0.

ويتصدر حسن بعيو مهاجم الإفريقي التونسي قائمة هدافي مباريات "الديربي" وسجل 9 أهداف، بينما يعد نجم منتخب تونس طارق ذياب الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين وخاض 29 مباراة.

أكبر انتصار تحقق في مباريات الفريقين، كان من نصيب فريق الإفريقي حيث فاز بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 1 مايو 1985، بينما اكبر انتصار للترجي كان بنتيجة 4-0 وحدث 3 مرات خلال مواجهات الفريقين.