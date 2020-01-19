رياضة | موعد مباراة برشلونة اليوم الأحد في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة برشلونة ضد غرناطة بث مباشر Barcelona beIN SPORTS HD 3

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يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين مع فريق غرناطة اليوم الأحد 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة :- وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق غرناطة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مدرب برشلونة يخوض اختباره الأول :- Advertisements وتعد هذة المباراة هي الأولى لفريق برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين مدرب البارسا الحديد خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي رحل عن النادي الكتالوني بعد الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد في الدور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري الاسباني قبل مواجهة برشلونة :- ويدخل كيكي سيتين هذا اللقاء بضغوطات كبيرة بعد فوز فريق ريال مدريد بالامس على حساب فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.