رياضة | عشر مواجهات تاريخية بين ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشر مواجهات تاريخية بين ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم على مستوى العالم مساء اليوم الأحد مباراة "كلاسيكو إنجلترا" بين ليفربول ومانشستر يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد رود، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى شاكلة ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، تمثل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد صراعاً تاريخياً على زعامة الكرة الإنجليزية، لذلك ليس من المستغرب أن تشهد مواجهتما العديد من المباريات التاريخية التي لا ينساها عشاق الكرة الإنجليزية.

ويذكر "الخليج 365 الرياضي" رواده ببعض تلك المباريات، التي ستظل خالدة في أذهان متابعي الدوري الأقوى في العالم في الوقت الحالي.

1994 – لا أمان مع ليفربول زار مانشستر يونايتد ملعب أنفيلد عام 1994 في الدوري الإنجليزي، تقدم الضيوف بثلاثية ستيف بروس وريان جيجز ودينيس إيروين في غضون 23 دقيقة وسط ذهول جماهير ليفربول الغفيرة.



بيد أن لاعبو الريدز إنتفضوا في باقي دقائق المباراة، ليسجل نايجل كلو هدفين، ويقتنص نيل رودوك التعادل من أنياب أليكس فيرجسون وكتيبته.

1999 – الطريق إلى الثلاثية تقابل الفريقان في الدورالرابع في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 1999 بملعب أولد ترافورد، تقدم مايكل أوين في الدقيقة 86 من المباراة، إلا أن الشياطين الحمر سجلوا هدفين بطريقة دراماتيكية بفضل التريندادي دوايت يورك ومدرب الفريق الحالي أولي جونار سولشاير، ليكمل الفريق مشواره نحو التتويج بالبطولة، وبلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ بسيناريو مشابه.

2003 – الكأس ليفربولي وصل الفريقان للمشهد الأخير من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة عام 2003 بملعب الألفية بمدينة كارديف.



وعلى عكس التوقعات، حقق الريدز فوزاً مستحقاً قوامه هدفين للنجمين ستيفين جيرارد ومايكل أوين.

2006 – ركضة جاري نيفيل Advertisements فاز مانشستر يونايتد على غريمه بهدف نظيف في يناير عام 2006 الدوري الإنجليزي، واحتفل قائد الفريق جاري نيفيل بالركض 60 ياردة لإستفزاز جماهير ليفربول، قبل أن يتم تغريمه 5 ألاف باوند، ويطلق تصريحه الشهير "سأكون في قمة سعادتي لو دفعت تلك الغرامة 100 مرة".

2006 – كسر قدم آلان سميث بعد حوالي شهر على ركضة نيفيل، ذهب مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في كأس الإتحاد الإنجليزي، فاز الريدز برأسية بيتر كراوتش، لكن المباراة شهدت واقعة غريبة بكسر قدم لاعب اليونايتد آلان سميث، والتي إعترضت تسديدة النرويجي جون أرني ريزة صاحب التسديدات المدوية.

2009 – رباعية في أولد ترافورد رغم تقدم النجم كريستيانو رونايدو بركلة جزاء مبكراً، إلا أن الضيوف ردوا برباعية فيرناندو توريس وجيرارد من ركلة جزاء وفابيو أوريليو وأندريا دوسينا، في المباراة التي شهدت طرد المدافع الصلب نيمانيا فيديتش الذي فشل في إيقاف توريس.

2010 – بيرباتوف في الموعد بعد أن تقدم جيرارد كعادته في أولد ترافود بهدفين، اتنفض الشياطين الحمر بثلاثية عبر النجم البلغاري ديميتار برباتوف، أحدهما مقصية شهيرة في شباك بيبي رينا.

2011 – أمسية كويت تألق النجم لويس سوايرز المنضم حديثاً لليفربول بعد رحيل توريس نحو تشيلسي، بصناعته هدفين للنجم الهولندي ديريك كويت الذي سجل ثلاثية، في مبارة شهدت شجاراً حاداً بين جيمي كاراجير ولويس ناني لاعب اليونايتد.

2011 – عنصرية سواريز تعادل الفريقان 1-1 في مباراة الدور الأول لموسم 2011/2012 بملعب أنفيلد، في المباراة التي شهدت عبارات عنصرية من لاعب ليفربول لويس سواريز نحو باتريس إيفرا لاعب اليونايتد، ليتم بعدها إقاف سواريز 8 مباريات.