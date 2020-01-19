رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- ليفربول 61 نقطة
2- مانشستر سيتي 48 نقطة
3- ليستر سيتي 45 نقطة
4- تشيلسي 37 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- ولفرهامبتون 34 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة
8- توتنهام 31 نقطة
9- كريستال بالاس 30
10- أرسنال 29 نقطة
11- إيفرتون 29 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
13- ساوثامبتون 28
14- برايتون 25 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة
16- وست هام يونايتد 23 نقطة
17- واتفورد 23 نقطة
18- أستون فيلا 22 نقطة
19- بورنموث 20 نقطة
20- نورويتش سيتي 17 نقطة