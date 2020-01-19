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رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي قبل مواجهة ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- ليفربول 61 نقطة

2- مانشستر سيتي 48 نقطة

3- ليستر سيتي 45 نقطة

4- 37 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- ولفرهامبتون 34 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

8- توتنهام 31 نقطة

9- كريستال بالاس 30

10- أرسنال 29 نقطة

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11- إيفرتون 29 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

13- ساوثامبتون 28

14- برايتون 25 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 23 نقطة

17- واتفورد 23 نقطة

18- أستون فيلا 22 نقطة

19- بورنموث 20 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة

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