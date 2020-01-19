رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- ليفربول 61 نقطة 2- مانشستر سيتي 48 نقطة 3- ليستر سيتي 45 نقطة 4- تشيلسي 37 نقطة 5- مانشستر يونايتد 34 نقطة 6- ولفرهامبتون 34 نقطة 7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة 8- توتنهام 31 نقطة 9- كريستال بالاس 30 10- أرسنال 29 نقطة Advertisements 11- إيفرتون 29 نقطة 12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة 13- ساوثامبتون 28 14- برايتون 25 نقطة 15- بيرنلي 24 نقطة 16- وست هام يونايتد 23 نقطة 17- واتفورد 23 نقطة 18- أستون فيلا 22 نقطة 19- بورنموث 20 نقطة 20- نورويتش سيتي 17 نقطة

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