عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتلتيكو مدريد يسقط بثنائية أمام إيبار فى الدوري الإسباني

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق إيبار، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الـ20، من الدوري الإسباني. افتتح ايستسبان بورجوس، أهداف فريق إيبار، بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، لينتهى الشوط الأول بهذا الهدف. ومع نهاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى، أضاف ايدواردو ايكسبوزيتو، ثانى أهداف فريق إيبار.

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بهذه النتيجة توقف رصيد أتلتيكو مدريد، عند النقطة 35 فى المركز الثالث، بينما رفع إيبار، رصيده للنقطة 22 فى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، الذى يتصدره فريق ريال مدريد، برصيد 43 نقطة، بعد تغلبه على فريق إشبيلية، بنتيجة 2 – 1.

وتختتم الجولة الـ20 من الليجا، اليوم الأحد بإقامة 5 مباريات، أهمها لقاء برشلونة مع غرناطة وريال مايوركا مع فالنسيا.