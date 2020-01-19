شكرا لقرائتكم منتخب اليد يواجه الكونغو في بطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويسعى منتخب مصر فى هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز الثالث على التولى من أجل التأهل على الدور الثانى محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مبارياته ضمن المجموعة الأولى .

و حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز فى أول و ثان مواجهاته على كلا من غينيا بنتيجة 39 / 22 ثم كينيا 44 / 19 على التوالى قبل أن تحصل الفرق المشاركة على راحة من المنافسات أمس السبت .

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و خاض منتخب اليد أمس مرانا صباحيا و أخر مسائيا فى إطار الإستعداد للقاء اليوم من أجل الوقوف على نقاط القوة و الشعف لدى الخصم و شرح تعليمات المباراة .

كما تشهد منافسات اليوم مواجهات قوية أيضا بخلاف مباراة مصر بين كلا من ، الكونغو مع زامبيا وغينيا مع كينيا و المغرب مع الجزائر و كوت ديفوار مع الرأس الأخضر و أنجولا مع الجابون و نيجيريا مع ليبيا و تونس مع الكاميرون .

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.