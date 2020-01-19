شكرا لقرائتكم اليوم.. 6 مباريات نارية في دورى المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود الحياة إلى ملاعب دورى القسم الثانى اليوم بإقامة مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة الأولى بإقامة 6 مباريات غاية فى القوة والندية حيث يستضيف البنك الأهلى المتصدر برصيد 24 نقطة نظيره الإعلاميين فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الباحثين عن الإبتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين بنى سويف الذى يحل ضيفا ثقيلا على شبان قنا فى مواجهة محفوفة بالمخاطر لأبناء حسن موسى فى ظل العروض القوية التى يقدمها أبناء قنا منذ انطلاق المسابقة .

كما يستضيف الألومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة نظيره الفيوم فى لقاء يسعى فيه ياسر الكنانى المدير الفنى للألومنيوم إلى مواصلة الإنتصارات للضغط على أصحاب الصدارة ورد الإعتبار بعد الخسارة فى الدور الأول أمام الفيوم بهدفين مقابل هدف ، كما يواجه تليفونات بنى سويف مع ديروط ، وفى لقاء جماهيرى يلتقى سوهاج المعدل بقيادة أحمد كشرى مع المنيا بقيادة طارق السيد فى مباراة يبحث فيها الفريقان عن الثلاث نقاط على أمل الهروب من منطقة الهبوط وخاصة أصحاب الأرض الذين ساءت نتائجهم فى الدور الأول مع نبيل محمود ورحل الأخير بالتراضى ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة طهطا مع بترول أسيوط فى مباراة سهلة نسبيا للضيوف .

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أرسل عدد كبير من أندية القسم الثانى خطابات إلى اتحاد الكرة، تضمنت مطالب من الأندية بتأجيل تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام فى الموسم بعد المقبل.

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد بالممتاز "ب" أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمها على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.