فوز ريال مدريد وتعادلان لسيتي وأرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد البرازيلي كاسيميرو فريقه ريال مدريد إلى فوز صعب على ضيفه إشبيلية 2-1 أمس في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتصدر«الملكي» الترتيب مؤقتاً برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي يلعب اليوم مع غرناطة.

وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد، والهولندي دي يونج هدف إشبيلية.

وفي الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، وسجل لسيتي سيرجيو أغويرو «هدفين» ولبالاس جينك توسن وفرناندينيو ( بالخطأ في مرماه).

وتعادل أرسنال مع ضيفه شيفليد يونايتد 1-1، كما تعادل توتنهام مع مضيفه واتفورد صفر-صفر.