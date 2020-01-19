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فوز ريال مدريد وتعادلان لسيتي وأرسنال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد البرازيلي كاسيميرو فريقه ريال مدريد إلى فوز صعب على ضيفه إشبيلية 2-1 أمس في الجولة 20 من لكرة القدم، ليتصدر«الملكي» الترتيب مؤقتاً برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الذي يلعب اليوم مع غرناطة.

وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد، والهولندي دي يونج هدف إشبيلية.

وفي ، تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، وسجل لسيتي سيرجيو أغويرو «هدفين» ولبالاس جينك توسن وفرناندينيو ( بالخطأ في مرماه).

وتعادل أرسنال مع ضيفه شيفليد يونايتد 1-1، كما تعادل توتنهام مع مضيفه واتفورد صفر-صفر.

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