شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: «بتحصل مجازر في الزمالك» إذا فعل مثل برشلونة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه يتعرض لحرب، مضيفًا في مداخلة مع برنامج الماتش على فضائية «صدى البلد»، أن الفريق يشهد حالة استقرار حاليًا.

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وتابع: «الزمالك يحارب بشكل أو بآخر.. نحن أكثر نادي يتعرض لهجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وعلى الأندية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم توعية الأبناء ضد هذه الشائعات».

وقارن أحمد مرتضى ناديه بفريق برشلونة الإسباني، موضحًا: «الفريق الإسباني أقال مدربه في منتصف الموسم ولم يتحدث أحد، وإذا فعل الزمالك ذلك بتحصل مجازر.. الفريق يسير بشكل صحيح».