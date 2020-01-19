شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتنيا يفوز علي نابولي بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فيورنتنيا انتصارا ثمينا علي مضيفه نابولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب سان باولو، في إطار الجولة الـ 20 من الدوري الايطالي.
سجل هدفي فيورنتنيا فيدريكو كييزا ودوسان فالهوفيتش في الدقيقتين 26 و74.
الفوز رفع رصيد فيورنتنيا الي 24 نقطة في المركز الـ 12، ليتساوى مع نابولي صاحب المركز الـ 11 في عدد النقاط.
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