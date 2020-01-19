شكرا لقرائتكم وادي دجلة يعقد مؤتمرا صحفيا لرعاية 10 أبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة أندية وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، مؤتمراً صحفياً، في التاسعة والنصف صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتضمن عقود رعاية لعشرة من أبطال مصر الرياضيين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ للاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الأوليمبية.

ويقام المؤتمر بحضور كلًا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، الأستاذ حسن العروسي الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة لأندية وادى دجلة.

كانت أندية وادي دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصري والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية. وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادي دجلة، كما أشاد بالجهد الذي تبذله أندية وادي دجلة في الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر في مختلف الألعاب في المحافل الإقليمية والعالمية.

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ومن جانبه، أشاد إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس بالمجهود الرائع التي تقوم به مجموعة أندية وادي دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادي ومن خارجه، وأضاف أن الإعلان يأتي في توقيت مناسب جداً، يسمح للرياضيين الإعداد بشكل كافي قبل البطولة، كما حث الشافعي أندية وادي دجلة والنوادي الرياضية الأخرى على التكاتف لإقامة بطولات دولية للتنس في مصر.

محمد صفوت كان قد وصل في فترة سابقة إلى التصنيف رقم 166 عالمياً وهو الأعلى في تاريخه قبل أن يتراجع بالقائمة ثم ينتفض من جديد ليحتل حالياً المركز 176 عالمياً والأول عربياً.