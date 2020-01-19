شكرا لقرائتكم حلمي طولان يحرم أسامة جلال من الرحيل للأهلي خلال الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أنه رحيل المدافع أسامة جلال خلال الميركاتو الشتوي الجاري أمر مرفوض تماما و أن عدم المشاركة فى المباريات ليس بسبب الاستغناء عنه .

وأوضح حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport" قائلا "اسامة جلال، لاعب اساسي ولا توجد اي نية لبيعه في يناير الجاري و غياب اللاعب عن المباريات الماضية لا يعني انه خارج حساباتنا الفنية و نادي انبي لم يتلق اي عرض رسمي سواء من الأهلي او الزمالك، لشراء اسامة جلال و من الممكن ان يتم التفكير في بيع اللاعب في نهاية الموسم وليس الان".

وعلق حلمى طولان على قرار تأجيل مباراة الاهلى القادمة قائلا " الأهلي عامل نتائج رائعة ومخوف كل الدنيا كنا مستعدين للماتش بس التأجيل ادانا نفس كويس و أستقبلت خبر التأجيل بصدر رحب " .

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

وعاتب حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق البترولي على ماهر بعدما قال أنه هو من أختار اللاعبين وجهز الفريق بدنيًا، قبل رحيله بعد أول أربع مباريات في بطولة الدوري قائلا " علي ماهر ترك إنبي، في المركز الأخي، بعد الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وكان الفريق في طريقه للدخول في النفق المظلم فكيف يقول أنه صاحب الفضل في انتصارات الفريق الأخيرة في الاستديو التحليلى و استلمت مهمة التدريب والفريق مهلهل بدنيًا ونفسيًا وفنيًا، وبقوم الآن بإصلاح وتطوير الفريق لعودته إلى الطريق الصحيح" .

فاز فريق إنبى على إف سى مصر بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ليرتفع رصيد إنبى للنقطة 20 محتلاً المركز السادس فى جدول الدورى، بينما يتوقف رصيد إف سى عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ15.

وتقدم إنبى بهدف فى الدقيقة 33 بعد ضربة ركنية لعبد الرحمن عامر قابلها إبراهيم يحيى برأسية محرزا الهدف الأول للفريق البترولى، قبل أن يتعادل مصطفى سلطان لإف سى مصر فى الدقيقة 71 من ضربة جزاء، ثم أحرز محمد شريف هدف الفوز لإنبى فى الدقيقة 77 ليقود فريقه لتحقيق فوز مهم فى جدول الترتيب للدورى.