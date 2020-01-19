المبارزة في ضيافة رياضة المرأة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بزيارة إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، يرافقه الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة - رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد العربي للمبارزة، وإبراهيم خالد مدير اتحاد الإمارات، وكان في استقبالهم ندى عسكر النقبي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميساء بن ضاوي وعواطف الحلبي ونورة الحمر من قسم التطوير الرياضي في المؤسسة.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»؛ عرفاناً بدور وإسهامات وجهود المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي؛ حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمؤسسة؛ للارتقاء برياضة المبارزة، لا سيما الاستعداد والتعاون البناء بين اتحاد الإمارات للمبارزة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الدورة العربية لرياضة المرأة، التي سوف تشهدها الإمارة الباسمة الشارقة خلال الفترة المقبلة.