الأولمبي السعودي يتأهل والسوري يودع كأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ المنتخب السعودي لكرة القدم الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لتحت 23 عاماً المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، بفوزه على المضيفة تايلاند بهدف نظيف، بينما خرجت سوريا بالنتيجة ذاتها أمام أستراليا في الوقت الإضافي،وبات المنتخب الأخضر بحاجة إلى فوز واحد لحجز بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية، ويلتقي الأربعاء الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان.

وخسر المنتخب السوري أمام نظيره الأسترالي، بهدف الحسن توريه في الدقيقة 102، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.