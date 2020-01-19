حمدان بن راشد: اللقب حافز لمزيد من الإنجازات

بارك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، فوز «العميد» بلقب بطولة كأس الخليج العربي، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه من خارج الدولة، حيث هنأ مجلس إدارة نادي النصر وشركة كرة القدم في النادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق الأول، والجماهير كافة بالإنجاز.

وأثنى سموه خلال الاتصال على الروح القتالية العالية للاعبي العميد ومستواهم المتميز خلال المباراة النهائية للبطولة.

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالحضور الجماهيري المتميز، متمنياً أن تكون هذه البطولة دافعاً لأسرة النصر لتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات خلال المرحلة المقبلة، من أجل إعلاء راية النصر عالية.

وكان النصر عاش ليلة استثنائية بعد الفوز باللقب على حساب شباب الأهلي 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد زعبيل بحضور جماهيري كبير.

ودلت الفرحة الكبيرة للنصراوية، ووصول وسم «دبي زرقاء» عبر موقع «تويتر» ليكون «ترند» لساعات عدة، على أهمية اللقب الذي جاء بعد خمس سنوات من الجفاف في النادي الأزرق.

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ويكفي أن كأس الخليج العربي عادت إلى قلعة العميد بعد غياب دام 1813 يوماًَ، على أمل أن يكتب المدرب القدير كرونوسلاف ورجاله تاريخاً جديداً، لاسيما أن النصر منافس قوي على الدوري.

وكانت آخر ألقاب «العميد»بطولة كأس رئيس الدولة التي توج بها في موسم 2014 2015، ليعود مجدداً إلى الانتصارات بعهدة مدربه الكرواتي كرونوسلاف الذي استطاع أن يغير الفريق كلياً ويقوده للانتصارات في دوري الخليج العربي.

وكان مدربه كرونوسلاف قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء: «سترون فريقاً مختلفاً تماماً في المباراة النهائية».

وكان النصر بالفعل مختلفاً في كل شيء، وقد بدأ المباراة بسابقة تاريخية بعدما زار مهاجمه الإسباني ألفارو نيجريدو شباك ماجد ناصر بعد مرور 7 ثوانٍ فقط، ليصبح هدفه أسرع هدف في تاريخ كأس الخليج العربي، وثاني أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بعد هدف خالد عبدالله لاعب الشباب السابق في شباك الخليج موسم 1986 1987 في الدوري (4 ثوانٍ و75 جزءاً من الثانية).

وقد كان هدف نيجريدو سريعاً إلى درجة أنه لم يعط الفرصة لكاميرات الناقل المباشر لمعرفة توقيت الهدف. وقد أعطى هدف نيجريدو كأس الخليج العربي بعداً عالمياً، حيث تحدثت صحف العالم ووكالاتها عن الهدف، وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: «على الرغم من أن عمره وصل إلى 34 سنة لا يزال ألفارو نيجريدو يسجل أهدافاً بطريقة رائعة»، واعتبرت أن ذلك ليس مستغرباًَ على اللاعب الذي أطلقت عليه لقب «القرش»، والذي حظي مؤخراً باهتمام ناديي ألميريا وليجانيس الإسبانيين في محاولة التعاقد معه في يناير/‏كانون الثاني الحالي.

من جهتها قالت «فرانس فوتبول»، إن «المخرج التلفزيوني للقاء لم يكن جاهزاً للقطة، عندما سجل نيجريدو هدفه».