شكرا لقرائتكم خبر عن الحثبور:العميد يفكر في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر القطب النصراوي عبد الله الحثبور عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس الخليج العربي، مؤكداً أن العميد قادر على العودة للبطولات والتتويج بالدوري. وأضاف: هدفنا لقب الدوري إن شاء الله في الفترة المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين من أجل تحقيق ذلك.

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